Ciardi e Angelucci lasciano l’ASD Sora Calcio

La società A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica che dalla data odierna il ruolo di direttore sportivo non sarà più ricoperto dal Sig. Andrea Angelucci ed il ruolo di Responsabile Tecnico Prima Squadra non sarà più ricoperto dal sig. Alessio Ciardi, che per sopraggiunti impedimenti professionali, incompatibili con l’impegno richiesto dalla società in virtù delle ambizioni della stessa, hanno comunicato al presidente la propria rinuncia all’incarico.

La società ringrazia entrambi per l’impegno profuso e per i risultati sportivi conseguiti insieme ed augura loro le migliore fortune personali e professionali.

Nei prossimi giorni sarà comunicata la nuova guida tecnica del sodalizio bianconero per la stagione sportiva 2021/2022.

COMUNICATO STAMPA