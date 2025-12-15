Ciao, Sindaco”: le tappe a Ceprano, Colfelice e Arce

Nell’ambito del percorso di ascolto territoriale “Ciao, Sindaco”, il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano ha fatto visita ai Comuni di Ceprano, Colfelice e Arce, proseguendo il confronto diretto con sindaci e amministratori locali sulle principali esigenze dei territori.

A Ceprano, il Presidente Di Stefano è stato ricevuto presso la sede comunale dal Sindaco Marco Colucci, dal vicesindaco D’Orazio, dagli assessori Polisena, Di Torrice e Antonelli e dal consigliere Cosma per un incontro dedicato ai temi della cultura e della viabilità, due ambiti strategici per lo sviluppo della città e per la qualità della vita dei cittadini.

Il confronto ha permesso di condividere valutazioni sulle priorità infrastrutturali e sulle opportunità di valorizzazione culturale, rafforzando il dialogo istituzionale tra Provincia e Comune.

A Colfelice, il Presidente ha incontrato il Sindaco Gabriella Protano, insieme al vicesindaco Antonio Protano, all’assessore Pietro Carbone e al consigliere Gino D’Ambrosio. Al centro del confronto le condizioni della viabilità provinciale e la necessità di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle arterie che collegano il Comune con il resto del territorio.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, con l’obiettivo di inserire le criticità emerse nella programmazione provinciale degli interventi.

Ad Arce, il Presidente Di Stefano è stato accolto dal Sindaco Luigi Germani, dal Vicesindaco Sara Petrucci, dalla Presidente del Consiglio comunale Giulia Cecio, dagli Assessori Bruna Gregori e Alessandro Proia, e dal Consigliere comunale Alessandro Simone.

Durante la visita sono stati affrontati i temi legati alla viabilità e alle criticità infrastrutturali presenti sul territorio, con particolare attenzione alle situazioni che richiedono interventi strutturali e programmati come la frana sulla SP 71 “Tramonti”.

«Ciao Sindaco nasce per questo – ha dichiarato il presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano –: andare nei Comuni, ascoltare direttamente sindaci e amministratori e dare precedenza alle priorità. Viabilità, sicurezza e tutela del territorio sono temi che non possono essere affrontati da soli: serve collaborazione istituzionale e un lavoro costante, perché i cittadini chiedono risposte concrete, non annunci».