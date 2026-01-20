“Ciao, Sindaco”: il Presidente Di Stefano a Veroli, Alatri, Ferentino e Sgurgola. Viabilità e sicurezza al centro del confronto

Prosegue il percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”, promosso dal Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano, che ha fatto tappa, venerdì scorso, nei Comuni di Veroli, Alatri, Ferentino e Sgurgola.

Una serie di incontri ravvicinati con le amministrazioni locali per rafforzare il dialogo istituzionale e affrontare, con metodo e concretezza, le principali criticità che incidono sulla qualità della vita dei cittadini.

A Veroli il Presidente è stato accolto dal sindaco Germano Caperna insieme a gran parte degli amministratori comunali. Il confronto si è concentrato sulla viabilità provinciale, sulle condizioni delle arterie stradali e sulla necessità di interventi per migliorare sicurezza e collegamenti, temi particolarmente rilevanti per un territorio caratterizzato da una vasta estensione. Il sindaco Caperna ha inoltre richiamato la propria esperienza maturata in passato come consigliere provinciale, sottolineando il valore della conoscenza diretta delle dinamiche dell’Ente.

Ad Alatri, il Presidente ha incontrato il sindaco Maurizio Cianfrocca, il presidente del Consiglio comunale Sandro Vinci, gli assessori Gianni Padovani e Giorgio Tagliaferri, e il consigliere Umberto Santoro. Anche in questo caso l’attenzione si è focalizzata sulla rete viaria provinciale, sullo stato delle strade e sulla programmazione di interventi mirati per rafforzare sicurezza e funzionalità dei collegamenti.

La tappa di Ferentino ha visto il Presidente confrontarsi con il sindaco Piergianni Fiorletta, affiancato dagli assessori Franco Martini e Cristian Piermattei e dal consigliere Fabio Magliocchetti. Al centro dell’incontro, ancora una volta, le criticità legate alla viabilità, la manutenzione delle arterie provinciali e le azioni necessarie a garantire maggiore sicurezza stradale.

A Sgurgola, infine, Di Stefano è stato ricevuto dal sindaco Antonio Corsi, dal vicesindaco Mario Cellitti e dall’assessore Mario Spaziani. Particolare attenzione è stata riservata alla Strada Provinciale 145, sulla quale la Provincia è già intervenuta nel corso dello scorso anno, e alla necessità di proseguire con interventi puntuali per migliorare sicurezza e collegamenti.

«Il percorso “Ciao, Sindaco” – ha dichiarato in conclusione il Presidente della Provincia Luca Di Stefano – è un metodo di lavoro basato sulla presenza e sull’ascolto diretto. Andare nei Comuni, confrontarsi con sindaci e amministratori e verificare sul posto le criticità ci consente di programmare interventi più efficaci e rispondenti alle reali esigenze dei territori. È così che la Provincia può svolgere fino in fondo il suo ruolo di supporto e coordinamento, nell’interesse delle comunità locali».