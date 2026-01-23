“Ciao, Sindaco”: il Presidente Di Stefano a Terelle, Belmonte Castello, Atina e Villa Latina. Viabilità e infrastrutture al centro del confronto

Prosegue il percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”, promosso dal Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano, che ha fatto tappa nei Comuni di Terelle, Belmonte Castello, Atina e Villa Latina, confermando la volontà dell’Ente di mantenere un dialogo diretto e costante con le amministrazioni locali.

A Terelle, il Presidente è stato accolto dalla sindaca Fiorella Gazzellone, dal vicesindaco Nazzareno Savelli, dall’assessore Ivana Grossi e dal consigliere Davide Vettraino. Il confronto si è concentrato sulla viabilità provinciale, sulle condizioni delle arterie stradali e sugli interventi necessari a migliorare sicurezza e collegamenti.

Analogo focus anche a Belmonte Castello, dove Di Stefano ha incontrato il sindaco Antonio Iannetta. Nel corso dell’approfondito confronto sono emerse le criticità legate alla rete viaria provinciale e l’urgenza di interventi prioritari per garantire una mobilità più sicura.

La tappa di Atina ha visto il Presidente confrontarsi con il sindaco Pietro Francesco Maria Volante e con diversi amministratori comunali. Al centro dell’incontro lo stato delle strade provinciali e le opportunità di intervento a disposizione dei Comuni, in un clima di collaborazione istituzionale orientato alla programmazione efficace delle opere.

Infine, a Villa Latina, il Presidente ha incontrato il sindaco Luciano Persichini e i consiglieri comunali Antonietta Coppola e Enrico Fantozzi per un confronto sui temi della mobilità provinciale, dello stato delle infrastrutture viarie e delle prospettive di intervento a supporto del territorio, con l’obiettivo di definire strategie condivise e concrete.

«Il dialogo diretto con i sindaci – ha dichiarato il Presidente della Provincia Luca Di Stefano – ci consente di conoscere da vicino le reali priorità dei Comuni e di programmare interventi più mirati ed efficaci. “Ciao, Sindaco” non è solo una serie di visite, ma un metodo di lavoro che mette al centro ascolto, collaborazione istituzionale e responsabilità, per migliorare servizi, infrastrutture e qualità della vita».

Il percorso “Ciao, Sindaco” proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe sul territorio provinciale.

