“Ciao, Sindaco”: il Presidente Di Stefano a Terelle, Belmonte Castello, Atina e Villa Latina. Viabilità e infrastrutture al centro del confronto

Prosegue il percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”, promosso dal Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano , che ha fatto tappa nei Comuni di Terelle , Belmonte Castello , Atina e Villa Latina , confermando la volontà dell’Ente di mantenere un dialogo diretto e costante con le amministrazioni locali.

A Terelle, il Presidente è stato accolto dalla sindaca Fiorella Gazzellone, dal vicesindaco Nazzareno Savelli, dall’assessore Ivana Grossi e dal consigliere Davide Vettraino. Il confronto si è concentrato sulla viabilità provinciale, sulle condizioni delle arterie stradali e sugli interventi necessari a migliorare sicurezza e collegamenti.

Analogo focus anche a Belmonte Castello, dove Di Stefano ha incontrato il sindaco Antonio Iannetta. Nel corso dell’approfondito confronto sono emerse le criticità legate alla rete viaria provinciale e l’urgenza di interventi prioritari per garantire una mobilità più sicura.

La tappa di Atina ha visto il Presidente confrontarsi con il sindaco Pietro Francesco Maria Volante e con diversi amministratori comunali. Al centro dell’incontro lo stato delle strade provinciali e le opportunità di intervento a disposizione dei Comuni, in un clima di collaborazione istituzionale orientato alla programmazione efficace delle opere.

Infine, a Villa Latina, il Presidente ha incontrato il sindaco Luciano Persichini e i consiglieri comunali Antonietta Coppola e Enrico Fantozzi per un confronto sui temi della mobilità provinciale, dello stato delle infrastrutture viarie e delle prospettive di intervento a supporto del territorio, con l’obiettivo di definire strategie condivise e concrete.

«Il dialogo diretto con i sindaci – ha dichiarato il Presidente della Provincia Luca Di Stefano – ci consente di conoscere da vicino le reali priorità dei Comuni e di programmare interventi più mirati ed efficaci. “Ciao, Sindaco” non è solo una serie di visite, ma un metodo di lavoro che mette al centro ascolto, collaborazione istituzionale e responsabilità, per migliorare servizi, infrastrutture e qualità della vita».

Il percorso “Ciao, Sindaco” proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe sul territorio provinciale.