“Ciao, Sindaco” Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano in visita al Comune di Arnara

Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha fatto visita venerdì scorso al Comune di Arnara, nell’ambito del percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”, nato per rafforzare il dialogo diretto con le amministrazioni locali e individuare insieme le priorità infrastrutturali del territorio.

Ad accoglierlo sono stati il Sindaco di Arnara, Massimo Fiori, il vicesindaco Diego Cecconi e la Consigliera comunale Raffaella Fiori. Il confronto ha riguardato le principali necessità in tema di viabilità, con particolare attenzione alla manutenzione delle arterie stradali e ai servizi essenziali per i cittadini.

Durante la visita sono state evidenziate alcune criticità su cui concentrare la futura programmazione degli interventi, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, collegamenti e qualità della mobilità per residenti e attività produttive.

«Proseguiamo il percorso “Ciao, Sindaco” con impegno e ascolto. Anche ad Arnara – ha spiegato il Presidente Luca Di Stefano – lavoreremo a interventi mirati per migliorare la mobilità di residenti e non». Il Sindaco Massimo Fiori ha commentato: «Il confronto con la Provincia è fondamentale per affrontare temi complessi come la viabilità. La presenza del Presidente sul territorio è un segnale importante per la nostra comunità».