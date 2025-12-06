“CIAO SINDACO”, IL PERCORSO DI ASCOLTO DEL PRESIDENTE DI STEFANO FA TAPPA A POFI

Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha fatto visita ieri al Comune di Pofi, dove è stato accolto dal Sindaco Angelo Mattoccia per un confronto dedicato alle esigenze del territorio nell’ambito del percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”. Durante l’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alla viabilità provinciale, nella fattispecie alle Sp 15 ed Sp Caragno, alla manutenzione delle strade e alle necessità di interventi per migliorare sicurezza e collegamenti tra il centro urbano e le aree circostanti. La visita ha rappresentato un momento di confronto operativo, utile a definire priorità e azioni condivise. Il Presidente Luca Di Stefano ha dichiarato: «Pofi è un territorio dinamico che merita infrastrutture sicure e servizi adeguati. Siamo al lavoro per programmare interventi che rispondano in modo concreto alle esigenze della comunità». Il Sindaco Angelo Mattoccia ha commentato: «La visita del Presidente conferma l’attenzione della Provincia verso il nostro Comune. Il dialogo istituzionale è fondamentale per costruire soluzioni e migliorare la qualità della vita dei cittadini». La Provincia di Frosinone continua così il percorso “Ciao, Sindaco”, unendo sopralluoghi e programmazione condivisa per rafforzare viabilità, servizi e sviluppo dei territori.