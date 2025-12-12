“Ciao Sindaco” continua il tour del Presidente Luca Di Stefano

Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha fatto visita ieri ai Comuni di Ceccano, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano e Castro dei Volsci, nuove tappe del percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”, l’iniziativa dedicata al confronto diretto con le amministrazioni locali per individuare esigenze e priorità del territorio.
A Ceccano il Presidente è stato accolto dal Sindaco Andrea Querqui e dall’Assessore Giulio Conti; a Giuliano di Roma dal Sindaco Adriano Lampazzi, dall’Assessore Luigi Mastrogiacomo e dai Consiglieri Silvia Gabrielli e Stefano Rossi; a Villa Santo Stefano dal Sindaco Paolo Petrilli e dalla Vicesindaca Tania Cipolla; a Castro dei Volsci dal Sindaco Leonardo Ambrosi, dagli Assessori Miriam Molinari, Germana Mantua e Pietro Polidori e dal Consigliere Luca Marzella.
Durante gli incontri sono stati affrontati i principali temi legati alla viabilità provinciale, allo stato delle arterie stradali e alla necessità di programmare interventi volti a migliorare sicurezza, collegamenti e qualità della vita delle comunità locali.
«Il percorso “Ciao, Sindaco” continua a confermarsi un’occasione preziosa per ascoltare da vicino le esigenze dei nostri territori. – ha commentato il Presidente Di Stefano – Con ciascuna amministrazione lavoreremo per dare risposte concrete e favorire una viabilità più sicura ed efficiente».

