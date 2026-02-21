Ciacciarelli: protocollo Ater per foresterie alle forze dell’ordine, al via nuovo modello di sicurezza

“Il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione Lazio per la realizzazione di foresterie per le forze dell’ordine negli alloggi di Ater Roma rappresenta un nuovo e virtuoso modello di rafforzamento della legalità e della presenza dello Stato nei complessi di proprietà dell’Ater.

Il protocollo consente infatti di avviare una condivisa azione di recupero del patrimonio abitativo esistente, mettendo a disposizione delle Forze dell’Ordine strutture da destinare ad alloggi di servizio.

Il modello sperimentato con Ater Roma costituisce una chiara svolta del modo di concepire il rapporto tra quartieri popolari e presenza dello Stato e delle Forze dell’Ordine.

Si conferma la volontà della Giunta regionale del Lazio di garantire la realizzazione di un modello di riscatto dell’edilizia abitativa nel Lazio.

Nei prossimi mesi lavoreremo in collaborazione con le restanti Ater per consentire una applicazione in tutto il territorio del Lazio.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.