Ciacciarelli presente a Bruxelles a difesa dell’agricoltura grazie alla Lega

‘ Grazie al costante impegno dell’Europarlamentare Cinzia Bonfrisco, presente in veste di promotrice, ho avuto modo di partecipare, al Capogruppo Lega in Consiglio Regionale, On. Cartaginese, all’ On. Mario Abbruzzese, candidato al Parlamento Europeo e molti altri esponenti politici ed esperti del settore, ad un importante dibattito tenutosi presso il Parlamento Europeo a Bruxelles su un settore storicamente strategico per la nostra economia e sul quale molto si è discusso in questi mesi come l’agricoltura.

La protesta dei trattori dei mesi scorsi costituisce infatti un ulteriore conferma di come le politiche adottate dall’Ue in tema di agricoltura siano funzionali a ‘pochi’, tali da tradursi in una normativa astratta ed astrusa rispetto la realtà produttiva ed economica che si trovano a vivere gli operatori economici del settore.

Da qui il nostro partito della Lega, da sempre in prima linea, in seno al gruppo europeo ID, a difesa dei nostri agricoltori e di tutte le categorie produttive attraverso una politica europea che desse risalto e tutela al Made in Italy, indirizzo politico che si potrebbe concretizzare solo con un forte cambio di passo rispetto l’ultima maggioranza di governo europeo, ha deciso di organizzare questo importante confronto sul tema, invitando, grazie alla lungimiranza dell’On. Bonfrisco, rappresentanti del territorio.

A conferma della crisi del settore, si evince come in Europa nell’ultimo decennio le aziende siano diminuite del 24%, in Italia del 30,03% (al di sopra della media europea).

Risulta necessario attivare quindi politiche di sostengono dei redditi che assicurano la competitività dei prodotti sul mercato europeo e su quello estero.

Grazie al Gruppo Europeo ID ed all’On. Bonfrisco per averci consentito l’opportunità di dare un contributo al tema in una prestigiosa sede quale il Parlamento Europeo.