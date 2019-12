Ciacciarelli: “Necessario casello autostradale a Roccasecca. Ho presentato un emendamento”

“Ho presentato un sub – emendamento all’emendamento P2 – 200, della legge di stabilità regionale 2020, che mira a sostenere concretamente il comparto industriale del Lazio. In che modo? La mia proposta è quella di realizzare un casello autostradale a Roccasecca (Fr), allo scopo di agevolare le aziende dell’indotto FCA e del Polo della ceramica del Lazio Meridionale nel trasporto delle merci e della logistica varia. È più che mai fondamentale centrare questo obiettivo soprattutto in un momento storico come questo, dove FCA chiude l’anno con cassa integrazione da record e le altre aziende chiudono o scappano, lascando migliaia di lavoratori in mezzo alla strada, o con il fiato sospeso, a mangiare un panettone amaro. Si tratta di una misura non più rinviabile, un’occasione che la Regione Lazio non può perdere, e deve prendere al volo. Sostenere il polo industriale laziale è un dovere verso i cittadini e le potenzialità del nostro territorio.” Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA