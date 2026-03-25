Ciacciarelli: “L’ingresso del Consigliere Caschera in Maggioranza conferma la volontà di lavorare per la crescita della città di Sora”

“L’ingresso del gruppo della Lega, rappresentato in consiglio comunale dal Consigliere Lino Caschera, nella coalizione di governo a sostegno del Sindaco Luca Di Stefano giunge all’esito di un lungo percorso di condivisione amministrativa nel bene della Città di Sora.
Nonostante il Consigliere Caschera sedesse tra i banchi della minoranza, nel corso di questi anni costante è stato il suo impegno nelle istituzioni per la promozione del territorio di Sora.
Il lavoro svolto, in sinergia con il Sindaco Di Stefano, per la sottoscrizione del protocollo di intesa per il completamento delle opere di urbanizzazione nelle aree di Pontrinio e San Giuliano costituisce una delle più chiare conferme di come il bene della città sia sempre venuto prima delle formali collocazioni politiche.
È proprio in nome del bene della Città di Sora che oggi il nostro partito ufficializza la propria adesione alla maggioranza del Sindaco Di Stefano, consapevoli dell’importanza di definire una programmazione che consenta alla città di avere un nuovo e positivo sviluppo.”
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.