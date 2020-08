Ciacciarelli (Lega):”Zingaretti senza Salvini non saprebbe di cosa parlare…pensi ai suoi disastri nel Lazio

“Il presidente part-time della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ancora una volta, perde l’occasione per tacere. Ci risparmi le sue supposizioni su come Salvini avrebbe gestito l’emergenza se fosse stato al governo. In politica contano i fatti e questi dicono che il segretario del PD a marzo se ne andava in giro a Milano a fare i famosi “apertivi della normalità”, e che successivamente ha fatto perdere ai cittadini laziali milioni di euro per mascherine mai arrivate! Parla proprio lui di come gestire un’emergenza!? Siamo davvero alle comiche… Pensi, invece, a governare la Regione Lazio, a riaprire tutte le strutture ospedaliere che ha chiuso distruggendo la nostra sanità!”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)