Ciacciarelli (Lega):”Cassino senza stazione TAV. Per Buschini e Battisti l’area sud deve solo smaltire rifiuti”

“Per il governo regionale e nazionale a trazione PD l’area Sud della provincia di Frosinone deve essere deputata solamente allo smaltimento di montagne di rifiuti! Per loro, che evidentemente sono considerati cittadini di serie B, solo grane e nessuna opportunità! È accaduto lo stesso con l’alta velocità. Per anni il Cosilam, ha condotto una battaglia per la stazione Tav a Cassino, senza che la cosa venisse presa in considerazione dai vari esponenti locali del Partito Democratico, Buschini, Battisti… Questi ultimi hanno sempre privilegiato l’area nord della provincia, a discapito della sud. Voglio dirlo chiaramente: sarebbe stato corretto contemplare una doppia stazione a sud e a nord. La linea veloce permette di recuperare i minuti persi per le fermate! Oggi arriva l’alta velocità ma la stazione ci sarà solo a Frosinone. Infatti per Cassino, nonostante sia contemplata una fermata nella stazione già esistente, cambierà poco e niente: ci vorrà 1h e 10 min per raggiungere la capitale. Un progetto totalmente farlocco! Cosa pensa di questo il sindaco di Cassino Salera (PD)? Prenda atto dell’affronto subito e convochi immediatamente la consulta dei sindaci per gestire l’imminente disastro che il suo partito ha causato. Io porterò avanti la battaglia in ambito regionale statene certi! I cittadini che hanno votato questi signori devono prendere atto che per loro il sud della provincia deve solo contribuire allo smaltimento dei rifiuti.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa