Ciacciarelli (Lega): “Roma invasa dall’immondizia. Per incomptenza Raggi e Zingaretti non può pagare la provincia di Frosinone”

“Torna l’emergenza rifiuti nella Capitale, letteralmente invasa dall’immondizia. I cassonetti sono pieni e per le strade si respirano odori nauseabondi. Da un lato c’è il rammarico nel vedere Roma così ridotta dall’amministrazione fallimentare di Virginia Raggi, dall’altro la preoccupazione che così evolvendosi le cose la provincia che, come sempre, ne pagherà le spese sarà quella di Frosinone. Le intenzioni della Giunta Zingaretti sembrano essere quelle di lasciare tutto com’è, di non approcciare al problema con concretezza. Per quanto mi riguarda sottolineo che è più che mai necessario un ATO autonomo per Roma Capitale, che renda indipendente ed autosufficiente la città nella gestione della sua immondizia. Questa è l’unica soluzione di buonsenso che va adottata al più presto. Non possono pagare i sindaci del Lazio, non è giusto. Le province hanno già dato. È ora di mettere un punto sulla questione. Esiste un modello di efficienza ed è quello di Frosinone. Basta rimpalli di responsabilità tra Raggi e Zingaretti. Quando il piano rifiuti approderà in aula come gruppo regionale Lega daremo battaglia” ha affermato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA