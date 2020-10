Ciacciarelli (Lega) richiede stato di calamità naturale zona Picinisco e altri comuni limitrofi della Valle di Comino

“Come noto, le abbondanti precipitazioni di queste ore in tutto il Lazio ed in particolare nella Valle di Comino, stanno determinando importanti disagi, danni e frane su tutto il territorio interessato.

In particolare, nel Comune di Picinisco, che ho visitato personalmente, nella prima mattinata, a causa del maltempo, si è verificata una pericolosa frana che ha causato il crollo di un ponte. Un’auto è finita nelle acque, ma per fortuna non ci sono stati feriti o dispersi. Ulteriori importanti allagamenti si stanno verificando in tutti i Comuni limitrofi, con gravi danni, in alcune sedi stradali ed in tante coltivazioni agricole.

Giova ricordare che questo territorio da diverso tempo, come evidenziato dai recenti studi dell’Ispra, è particolarmente sensibile ad eventi franosi, che necessitano di risorse finanziarie per il necessario monitoraggio ed interventi di messa in sicurezza.

I Comuni del comprensorio della Valle di Comino, Picinisco e Comuni limitrofi, chiedono opportune tutele e sostegno da parte della Regione Lazio, proprio in questo periodo socio economico, particolarmente delicato, legato alla pandemia Covid in atto.

Per questi motivi, ho chiesto a Zingaretti di dichiarare lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi di natura meteo-climatica e idrologica verificatisi nei Comuni della Valle di Comino nelle ultime ore.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

