Ciacciarelli (Lega): “Quand’è che Migliorelli cambierà il nome alla Saf in Sar?”

“Ho avuto modo di leggere un’intervista di Migliorelli, in cui elogiava la sua gestione. A tal proposito vorrei chiedergli quando avrà intenzione di cambiare nome alla SAF, che dovrebbe chiamarsi SAR, Società Ambiente Roma, dal momento che il 45% del fatturato deriva dai rifiuti della capitale. Coerenza vorrebbe che si portassero tale società a Roma smaltendo lì i loro rifiuti. Bisogna dire che il PD insieme alla Raggi è stato l’antesignano dello Smart Working, guida le sorti della SAF dagli ambienti romani. La Lega non ci sta e a breve saranno presentate interrogazioni parlamentari e regionali sull’argomento. Vogliamo creare una mobilitazione territoriale e popolare, portare qui il senatore Matteo Salvini, per condurre questa battaglia insieme a noi, e far toccare con mano lo scempio che si sta attuando ai danni di questa terra, già martoriata dall’inquinamento della Valle del Sacco.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

Correlati