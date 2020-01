Ciacciarelli (Lega): “Pratiche ambientali: gli imprenditori della provincia di Frosinone attendono da mesi risposte”

“Pratiche ambientali: gli imprenditori della provincia di Frosinone attendono da mesi risposte dall’ente provinciale, ma invano. Non è più rinviabile un piano serio di snellimento dell’apparato burocratico per le aziende, che permetta finalmente agli imprenditori di poter svolgere il loro mestiere senza essere schiavi delle carte e di una burocrazia omicida, di mettersi in regola a costi adeguati con l’ “Aua”, l’autorizzazione unica ambientale. Il nostro è un territorio martoriato sia dal punto di vista occupazionale che ambientale per questo ritengo urgentissima un’azione che abbia come stella polare l’obiettivo di mettere a punto un piano di sviluppo sostenibile per Frosinone e Provincia, salvaguardando l’occupazione e rispettando l’ambiente. Pertanto chiederò la convocazione di un tavolo con l’ente provinciale per capire qual è la problematica, perché tanto ritardo.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Lega – Salvini premier.

