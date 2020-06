Ciacciarelli (Lega): “Potenziare la fibra ottica in provincia di Frosinone”

“Si stanno registrando notevoli difficoltà di connessione ultra veloce nel territorio della provincia di Frosinone ed in particolare nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido. Pertanto, ho presentato un’interrogazione urgente per sapere quali provvedimenti la Regione Lazio intende assumere allo scopo di effettuare un pronto monitoraggio sulle ditte incaricate e sull’andamento dei lavori di infrastrutturazione della connessione alla super banda larga, con modalità FTTH/B (che consente l’abitazione ai servizi della banda ultra larga con una velocità superiore a 100Mbit/s) su tutto il territorio della provincia di Frosinone, ed in particolare nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido, allo scopo di consentire all’utenza, ai tempi del Coronavirus, di usufruire di un servizio ormai indispensabile, sia per le attività scolastiche, che per lo smart

working. È impensabile, infatti, in questo particolare momento storico che i cittadini, già afflitti da preoccupazioni che vanno dalla salute alla sicurezza economica, si sentano depauperati anche di questo servizio essenziale per lavorare e seguire le lezioni online.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA