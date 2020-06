Ciacciarelli (Lega): “La sinistra è contro le discrimazioni solo quando le conviene”

“Non esistono famiglie di serie A ed altre di serie B, ma nella Regione Lazio accade qualcosa di strano. La Sinistra, che, da sempre, si erge a paladina contro le discriminazioni sta penalizzando in maniera incomprensibile il settore delle scommesse legali posticipando al 1 luglio la riapertura nel Lazio quando si poteva ripartire già da ieri secondo la normativa nazionale. Non sono imprese come le altre? Anzi, a differenza di tante altre non hanno ricevuto alcun tipo di contributo per l’emergenza coronavirus e invece di essere agevolate ricevono l’ennesima batosta dal governo regionale di Centrosinistra. Il gruppo regionale della Lega non ci sta ed ha presentato un’interrogazione.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA