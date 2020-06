Ciacciarelli (Lega): “La regione stanzia fondi ai comuni della Valle dei Santi per il nubifragio “

“Obiettivo centrato. La Regione Lazio, come avevo richiesto insieme ai sindaci, ha stanziato i fondi destinati ai comuni per il nubifragio dell’8 giugno nella valle dei Santi che ha portato notevoli disagi al territorio, provocando addirittura il crollo di un ponte a San Giorgio a Liri. Sono molto contento e soddisfatto. È la testimonianza di come quando esiste sinergia tra le istituzioni le cose funzionano, e funzionano bene e in fretta, al di là degli steccati politici e partitici. Io ci sono e ci sarò sempre per questa terra.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

Comunicato stampa