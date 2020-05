Ciacciarelli (Lega): “Cig, ritardi vergognosi dall’Inps. Tridico impegni il suo tempo lavorando meglio”

“Trovo del tutto fuori luogo ed offensiva la frase pronunciata dal presidente dell’Inps Tridico: “stiamo riempiendo di soldi gli italiani.” In prima battuta dovrebbe fare un “mea culpa” per i vergognosi ritardi sulla cassa integrazione e poi chiedere ufficialmente scusa, perché le sue parole offendono tanti lavoratori che a causa del coronavirus non hanno potuto lavorare, e per quasi tre mesi hanno vissuto nell’incertezza a causa del lento processo di erogazione dei soldi e quindi dell’ incapacità dimostrata dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale nella gestione dell’emergenza.Prima si inventa gli attacchi hacker quando il sito Inps va in palla, poi questo. Invece di andare in TV a rilasciare certe dichiarazioni Tridico dovrebbe impiegare il suo tempo lavorando meglio!”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

