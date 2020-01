Ciacciarelli (Lega): “Allibbito dal classismo di una scuola romana che sul sito specifica lo status socio-economico dei suoi allievi”

“Rimango sconcertato dalla notizia riportata oggi da “Il fatto quotidiano” secondo cui l’Istituto Comprensivo Via Trionfale, di Roma, specificherebbe nella sua presentazione, che nel suo distretto ci studino i figli delle badanti, precisamente delle badanti dell’alta borghesia romana che vive in via Cortina d’Ampezzo. Nei fatti si tiene a specificare a quale classe sociale appartengano i bambini che frequentano le singole sedi della scuola. Tutto ciò è scandaloso. Nel 2020 ancora parliamo di “classi”. Non esistono bambini di serie A ed altri di serie B. La cosa mi lascia davvero deluso. Auspico che la scuola cancelli immediatamente quella precisazione. Il compito dell’istituzione scolastica è proprio quello di insegnare ai ragazzi che sono tutti uguali, senza alcuna distinzione, come recita il terzo articolo della nostra costituzione.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Lega, presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA