Ciacciarelli (Lega) al centro il rilancio economico attraverso le aziende

Le Associazioni di categoria svolgono oggi un ruolo determinante. In questo contesto storico sono vitali per la tutela delle PMI che si trovano ad affrontare il post-covid19 da sole senza un reale appoggio del Governo.Come Consigliere Regionale, membro della Commissione Sviluppo della Regione voglio essere il Primo a lavorare fianco a fianco agli imprenditori per dare un contributo reale e concreto rispondendo loro con i fatti e non con le parole. Istituirò un comitato magari guidato proprio da un imprenditore A-Politico che può riunire le varie associazioni, un organizzazione per lo sviluppo che sosterrò in prima persona. Il momento è duro e bisogna lottare tutti insieme. Concretizzerò questa idea come tutte le battaglie che ho portato a termine.

Comunicato stampa Pasquale Ciacciarelli, Commissario XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione

