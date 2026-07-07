Ciacciarelli: “La Protezione Civile di Sant’Elia Fiumerapido è una risorsa per il territorio”

“Ho avuto il piacere di partecipare, insieme all’Amministrazione Comunale di Sant’Elia Fiumerapido, ad un importante momento di confronto con i volontari della Protezione Civile A.N.VV.F.C. Sant’Elia Fiumerapido – Vallerotonda ODV, realtà che ogni giorno opera con competenza, spirito di servizio e grande senso di responsabilità a beneficio dell’intero territorio.

La Protezione Civile rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema di prevenzione e gestione delle emergenze.

Su questa premessa,come Regione Lazio, continueremo a sostenere e valorizzare il mondo del volontariato di Protezione Civile, sia attraverso la valorizzazione delle attività di formazione dei volontari e del personale addetto che attraverso la conferma e la nuova introduzione di misure a diretto sostegno delle associazioni che operano in questo mondo.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Fabio Violi, al Vicesindaco Monia Miele, all’Assessore con delega alla Protezione Civile Simone Caringi, ai Consiglieri Diego Violo e Annalisa Fionda, alla Dott.ssa Anna Pappagallo, alla Presidente dell’Associazione Lucia Verrecchia e a tutti i volontari che, con dedizione e professionalità, garantiscono un presidio indispensabile per la sicurezza dei cittadini.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.