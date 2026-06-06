“L’organizzazione della manifestazione sportiva Guarcino- Campocatino rappresenta una delle più chiare espressioni della capacità di integrare, in una logica di promozione del nostro territorio, sport, cultura,turismo e natura, creando un percorso unico nel suo genere.
L’arrivo di ben 68 partecipanti da tutta Italia renderà infatti la “Guarcino- Campocatino” una delle principali competizioni di velocità in salita di auto storiche, rendendo il nostro territorio protagonista di una delle più caratteristiche manifestazioni organizzate dalla ASD Scuola Giuda Sicura con il supporto dell’Aci Frosinone.
Ringrazio Tonino Di Cosimo e Angelo Carlo Veneziano per la grande attività svolta per l’organizzazione di questa importante manifestazione.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.
Ciacciarelli: “La Guarcino-Campocatino unisce sport, turismo e cultura”
“L’organizzazione della manifestazione sportiva Guarcino- Campocatino rappresenta una delle più chiare espressioni della capacità di integrare, in una logica di promozione del nostro territorio, sport, cultura,turismo e natura, creando un percorso unico nel suo genere.