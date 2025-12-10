Ciacciarelli incontra Comitato Unindustria a Piedimonte San Germano

“Grazie alla sempre puntuale organizzazione del comitato dell’area comprensoriale di Cassino dí Unindustria si è tenuto un importante momento di confronto e di dialogo con i soci rappresentanti delle realtà imprenditoriali e produttive di tutto il territorio.

L’incontro ha costituito una valida occasione per aprire una riflessione sull’andamento della nostra economia e sullo stato di salute delle imprese del comprensorio, evidenziando le principali problematiche, riconducibili principalmente alla forte concorrenza che si trovano a subire dalle imprese che, pur operando nello stesso settore ed a pochissimi chilometri di distanza, sono beneficiarie, a differenza delle nostre, delle incentivanti misure della ZES.

Una particolare attenzione è stata rivolta proprio a tale tematica, sottolineando come accanto il grande lavoro che la regione sta svolgendo in materia, dalla introduzione della ZLS al nuovo intervento sulla legge Regionale 60/78 per il completamento delle opere di urbanizzazione in area industriale, diviene comunque sempre più indispensabile raggiungere l’obiettivo della introduzione della ZES anche in regione Lazio.

Grazie al Presidente di Unindustria Lazio Giuseppe Biazzo, al Presidente dell’Area di Cassino di Unindustria Vittorio Celletti, al Direttore dell’Area di Cassino di Unindustria Giovanni De Vacchi, al Commissario del Consorzio Industriale del Lazio Raffaele Trequattrini e a tutti i presenti.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.