Ciacciarelli: “Grazie a Salvini, due opere strategiche per il Lazio diventano realtà”

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Ministro Salvini per il lavoro concreto e determinante che ha consentito di assicurare al Lazio due opere strategiche attese da anni dai cittadini.

In particolare, la nomina dell’Amministratore delegato di RFI quale commissario straordinario permetterà di accelerare la progettazione e la realizzazione della tratta ferroviaria Terracina-Priverno, un collegamento cruciale che consentirà finalmente la riapertura della stazione di Terracina e il ripristino di un asse ferroviario strategico per l’intero sud pontino.

Si tratta di un’infrastruttura attesa da decenni che migliorerà la mobilità dei cittadini, favorendo anche lo sviluppo economico e turistico di un’area dalle grandi potenzialità.

Altrettanto rilevante è l’intervento relativo alla Pedemontana di Formia, per la quale è stato nominato commissario straordinario l’Amministratore delegato di Anas. Lo stanziamento di ulteriori 12 milioni di euro per la progettazione del prolungamento verso Gaeta rappresenta un passo concreto verso il completamento di un’opera indispensabile per la viabilità e la qualità della vita dell’intero comprensorio.

Ringrazio il Ministro Salvini per il grande lavoro svolto per lo sviluppo del nostro territorio del Lazio.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.