Ciacciarelli e Baldassarre: grazie a Rocca per la fiducia, le valutazioni restano al partito

“Si è tenuto il coordinamento regionale della Lega dove abbiamo discusso delle tematiche per il rilancio dell’azione politica nel Lazio e soprattutto dell’esigenza di riaccendere la discussione su temi di reale interesse per i cittadini.

In qualità di Assessori regionali del Lazio non possiamo che ringraziare il Presidente Rocca per il rispetto istituzionale di cui ha voluto onorare le nostre professionalità all’interno della giunta regionale.

Riteniamo doveroso svolgere la carica di Assessore mantenendo un rapporto giornaliero con tutte le amministrazioni e le realtà presenti sul nostro territorio, aprendo un confronto funzionale alla risoluzione delle diverse problematiche presenti.

Le valutazioni rimangono in capo al partito come ha sempre fatto per la crescita dello stesso.

Svolgiamo da sempre la nostra attività politica credendo fortemente nella centralità da attribuire al partito di appartenenza.

Lo dichiarano Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre, Assessori regionali del Lazio.