Ciacciarelli: “Convocato Primo Tavolo Tecnico per l’Elettrificazione del Raccordo Ferroviario di Frosinone”

“ Grazie all’impegno ed alla forte sensibilità che il Ministro Salvini dimostra, sempre, di avere su temi concreti legati allo sviluppo economico ed infrastrutturale del nostro paese, stamane si è tenuta, presso il Ministero delle Infrastrutture, una importante. riunione operativa per discutere della elettrificazione del IV binario della stazione di Frosinone.

La mancata elettrificazione del IV binario della stazione di Frosinone, destinato al trasporto merci, costituisce infatti un evidente ed inaccettabile freno al pieno sviluppo ed alla proficua affermazione del settore logistico della nostra provincia e del suo capoluogo.

Davanti tale situazione abbiamo avvertito la necessità, per assicurare la competitività delle nostre imprese, di superare tale arretratezza ponendo le basi di una infrastruttura moderna, innovativa e coerente con il dinamismo commerciale odierno.

L’incontro di oggi conferma il concreto interesse del Ministero delle Infrastrutture per la risoluzione di questo annoso problema che riguarda direttamente il nostro territorio e l’avvio di un importante percorso diretto a consentirne il superamento.

Ringrazio il Consigliere del Ministro Salvini e Segretario Regionale Lega, Davide Bordoni e l’Avvocato Kristalia Papaevangeliu per aver promosso tale importante incontro a sostengo dello sviluppo economico e logistico della provincia di Frosinone e l’Assessore Regionale Ghera per aver assicurato la diretta collaborazione dell’Assessorato ai trasporti della Regione Lazio.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.