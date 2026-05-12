Ciacciarelli: Confronto con sindaci e amministratori locali conferma la presenza concreta della Regione Lazio sui territori

“Ieri abbiamo tenuto un importante momento di confronto con tutti gli amministratori locali del Lazio sulle principali attività svolte dalla Giunta regionale nel corso di questi primi tre anni di governo.

L’amministrazione Rocca ha più volte dimostrato la volontà di cambiare approccio con i comuni del Lazio, avviando un’attività di costante dialogo sulle principali decisioni assunte e sulle azioni di maggior impatto sul territorio che abbiamo inteso avviare.

In occasione di questo nuovo corso di incontri che la Giunta regionale del Lazio ha inteso avviare con i sindaci del territorio ho avuto modo di delucidare gli amministratori presenti sulle principali attività avviate negli ultimi mesi come Assessore regionale del Lazio.

In particolare, sono state chiarite diverse attività in essere, come la prossima definizione dei tre avvisi da noi pubblicati in attuazione dell’accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture da 54 milioni di euro per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, la programmazione di nuovi avvisi in materia di riqualificazione delle portualità esistenti e l’avvio di un lavoro di sinergia con le amministrazioni locali per consolidare lo svolgimento sul territorio delle attività di formazione in materia di protezione civile.

Ringrazio il Presidente Francesco Rocca e il Presidente ANCI Lazio Daniele Sinibaldi per aver promosso questa importante attività di collaborazione con gli amministratori del Lazio.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.