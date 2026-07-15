Ciacciarelli: “Con ANCE Frosinone un confronto concreto per sostenere la crescita del comparto edile”

“L’incontro con il Consiglio Generale di ANCE Frosinone ha rappresentato un’importante occasione di confronto con gli imprenditori del settore delle costruzioni, comparto strategico per lo sviluppo economico e occupazionale della nostra provincia e dell’intero Lazio.

Nel corso della riunione abbiamo affrontato numerose tematiche legate alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale, ascoltando proposte, criticità e suggerimenti utili a individuare azioni concrete che la Regione Lazio potrà mettere in campo per sostenere la competitività delle imprese, favorire gli investimenti e accompagnare la crescita del settore.

La revisione del regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di determinazione del canone calmierato rappresenta solo uno degli ultimi interventi che abbiamo inteso sostenere per consentire di adeguare la complessa materia con le esigenze della società odierna.

Nel corso dei prossimi mesi continueremo a mettere in campo le dovute attività per il pieno sviluppo delle politiche abitative nel Lazio.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente di ANCE Frosinone, Arnaldo Zeppieri, per l’invito e per il costante impegno nel rappresentare le istanze delle imprese del territorio, così come a tutti gli imprenditori intervenuti, il cui contributo è fondamentale per costruire politiche sempre più vicine alle reali esigenze del comparto.