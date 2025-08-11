CIACCIARELLI: CON 10 SQUADRE ANTINCENDIO PER OPERAZIONE VESUVIO GARANTITO CONCRETO SOSTEGNO ALLA CAMPANIA

«Davanti la forte emergenza sviluppatasi in questi giorni nel parco nazionale del Vesuvio a causa del forte incendio che ha già distrutto più di 500 ettari, la Regione Lazio sta assicurando in queste ore il proprio sostegno attraverso l’invio di 10 squadre antincendio. In particolare, è previsto l’impegno di 60 persone con 8 mezzi pick-up al fine di garantire una concreta intensificazione delle forze in campo davanti ad una situazione che si presenta di elevata criticità. I nostri volontari di protezione civile nel corso di questi mesi si sono sempre resi disponibili ad intervenire in situazioni emergenziali nonostante le elevate complessità organizzative dovute all’aggiungersi, rispetto agli anni precedenti, degli eventi giubilari, per tale ragione non posso che ringraziare fortemente tutti i volontari coinvolti, confermandosi sempre di più la loro presenza la vera essenza della nostra Protezione Civile».Lo dichiara l’assessore alla Protezione Civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

