Ciacciarelli: “Collaborazione tra Regione Lazio e Comune di Sora, conclusi i lavori di generazione urbana a San Giuliano-Sora”

«Grazie alla costante collaborazione tra Regione Lazio e Comune di Sora sono finalmente terminati i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione in località San Giuliano».

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio.

«L’intervento, fortemente voluto dalla Regione, reso possibile per il tramite della stipulazione di un apposito protocollo di intesa che ha interessato anche la riqualificazione di altre aree della città come località Pontrinio e zona Ater di via Edoardo Facchini, ha consentito la piena realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria prima mancanti o solo parzialmente realizzate, restituendo anche a questa parte della città la propria dignità», aggiunge l’Assessore regionale.

«Ringrazio il Presidente della Provincia di Frosinone e Sindaco di Sora Luca Di Stefano, il Consigliere Comunale Lega del Comune di Sora Lino Caschera e tutta l’amministrazione per la collaborazione di questi mesi servita per la realizzazione dell’opera», conclude Ciacciarelli.