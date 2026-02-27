Ciacciarelli alla celebrazione per gli 87 anni dei Vigili del Fuoco: “Onoriamo fedeltà e professionalità”

“ la celebrazione per gli 87 anni della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha costituito un autorevole momento di riflessione sull’importante ruolo svolto, da sempre, sul territorio nel garantire e salvaguardare prevenzione, controllo e sicurezza.

In qualità di Assessore regionale con delega alla Protezione Civile ho avuto modo infatti di comprendere ancora più da vicino le grandi responsabilità e la delicatezza delle situazioni in cui il Corpo si trova a lavorare tutti i giorni, assicurando prontezza negli interventi e salvaguardia della pubblica incolumità.

Ringrazio il Comandante Pietro Muscinesi per la brillante conduzione del Corpo e tutti i componenti per il grande lavoro che svolgono giornalmente sul territorio.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.