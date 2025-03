CIACCIARELLI AL XIII CONGRESSO DELL’AGCI LAZIO: «BENE PUNTARE SU VALORIZZAZIONE DELL’ECONOMIA SOCIALE»

«Con grande piacere ho preso parte al XIII congresso della Associazione Generale Cooperative italiane che quest’anno, ha scelto di incentrare i lavori della propria assemblea su un tema in costante evoluzione soprattutto in considerazione dell’attuale scenario economico, ossia l’economia sociale».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative e Case popolari, Pasquale Ciacciarelli.

«L’esigenza di conformare i bisogni economici con gli aspetti di coesione sociale – continua l’assessore – sta crescendo anche sul piano sovrannazionale e, questa tendenza nell’andare verso un’economia sociale è confermata dall’intervento dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che con la Risoluzione sul lavoro dignitoso e l’economia sociale approvata dalle Nazioni Unite nell’aprile 2023, ha sottolineato l’importanza dell’economia sociale per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 in particolare per la promozione del lavoro dignitoso e dei diritti fondamentali sul lavoro. Nel contesto italiano tale materia è stata valorizzata attraverso la promozione del Terzo Settore, ambito nel quale ritengo, nell’esercizio delle mie competenze, fondamentale avviare un nuovo modello di concertazione tra gli enti del terzo settore ed il mondo dell’edilizia residenziale pubblica, spesso offuscato da una tradizionale immagine di aree ghettizzate contraddistinte da abbandono, degrado e delinquenza diffusa. Per superare tale consolidato pregiudizio, credo sia non solo importante, come stiamo facendo nel corso di questi mesi, puntare sulla riqualificazione edilizia del patrimonio esistente, ma anche creare i presupposti per una nuova rivitalizzazione e socializzazione dei quartieri di edilizia pubblica, mediante la valorizzazione di iniziative di enti del terzo settore che possano, nell’ambito di tali aree, individuare un loro presidio e quindi divenire presenza fissa e punto di riferimento e di aggregazione per tanti giovani che spesso, privi di opportuni distrattori, si distraggono in attività non conformi ad un modello di pacifica e sana convivenza», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.