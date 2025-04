CIACCIARELLI AL MEETING SAQURE: FORMAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANCHE SU PREVENZIONE SANITARIA

«Ho partecipato alla nuova edizione del meeting “SAQURE”, organizzato dall’“Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica”, per affrontare e discutere delle esigenze e delle realtà di maggior rilievo nel settore della sanità, intesa come prevenzione delle emergenze. L’evento ha costituito un’occasione importante per un confronto su uno dei temi principali che ritengo doveroso affrontare come assessore alla Protezione civile: la formazione dei nostri volontari, anche sul piano di prevenzione sanitaria».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Nei giorni scorsi, infatti, è stato avviato un corso di formazione per l’antincendio boschivo. Adesso la nostra intenzione è quella di avviare un percorso per il potenziamento della sorveglianza sanitaria e il primo intervento sarà l’acquisto di cento nuovi defibrillatori», ha spiegato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

«Ringrazio gli organizzatori di “SAQURE”, che hanno creato un’occasione di confronto su temi importanti, come la sanità e la prevenzione delle emergenze, sui quali le istituzioni devono mantenere un grande senso di responsabilità», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.