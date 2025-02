Ci risiamo!Ancora una volta la città di Frosinone (con tutta la sua provincia) viene eletta come la più inquinata d’Italia

Come ogni anno Legambiente diffonde i dati 2024 di Mal’aria in merito all’inquinamento atmosferico nei capoluoghi di provincia, e, per il secondo anno consecutivo Frosinone si conferma maglia nera, triste primato condiviso con Milano. Il capoluogo ciociaro infatti ha fatto registrare più giorni di sforamenti delle polveri sottili rispetto a tutte le altre città,ben 70. Aldilà della classifica il dato vero e preoccupante è che questo territorio da anni ormai versa in una situazione preoccupante di inquinamento cronico e strutturale. A nulla sono servite anni di ordinanze inutili e inefficaci,targhe alterne o domeniche ecologiche certificano una totale mancanza di politiche serie in tema ambientale.

Come se non bastasse,ad evidenziare la gravità e le ripercussioni che ha l’ inquinamento sui cittadini è stata anche l’ AEA(Agenzia Europea per l’ Ambiente)che ha ricordato come l’ inquinamento causi morti premature e gravi danni alla salute pubblica.

È arrivato il momento di affrontare questo problema in modo serio e senza “soluzioni spot” che non portano a nulla. Come PRC di Frosinone chiediamo a tutte le amministrazioni di tutta la provincia difronte alla gravità della situazione di avviare una transizione ecologica favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico e la mobilità alternativa,un piano di ampliamento degli spazi verdi,una eliminazione graduale delle tecnologie dei combustibili fossili per il riscaldamento e lo stop alla cementificazione selvaggia delle nostre città, Frosinone in primis.

Comunicato stampa Prc-se prov.le Il segretario Luigi Pede

Correlati