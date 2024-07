Christian Macera è il nuovo presidente di Fare Verde Veroli gruppo locale di Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Il giorno 09.07.2024 presso la sede di Piazza Plebiscito n. 14, si è svolta una importante riunione che ha visto la ripresa delle attività sul territorio dell’associazione Fare Verde Veroli Gruppo locale di Fare Verde Provincia di Frosinone APS. L’incontro ha visto la partecipazione entusiasta e numerosa dei membri, che hanno discusso vari temi cruciali per il futuro dell’associazione. È stato un momento fondamentale di confronto e pianificazione, durante il quale sono state prese decisioni importanti per il rafforzamento della struttura organizzativa.

Dopo un’ampia discussione sui punti all’ordine del giorno, si è proceduto alla votazione per alzata di mano per l’assegnazione delle cariche direttive. Sono stati eletti : Presidente, Christian Macera; Segretario, Elisabetta Fiorini; Consiglieri, Maria Sordilli ; Vittoria Incitti e Mattia Mella. La nomina di queste figure chiave è stata accolta con entusiasmo da tutti i presenti, che hanno espresso fiducia e sostegno nei confronti del nuovo direttivo.

Un ringraziamento speciale all’ex presidente dott. Stefanescu Andrei . Grazie anche agli associati , Leandro Fontana, Vittoria Incitti e Mario Fiorini, per il loro contributo e il sostegno al Gruppo Fare Verde Veroli.

Durante la riunione si è discusso anche dei futuri progetti e delle prossime attività che l’associazione intende promuovere. Particolare attenzione sarà dedicata alle campagne di sensibilizzazione ambientale, ai progetti di riqualificazione urbana e alle collaborazioni con altre realtà locali e nazionali. Siamo certi che, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti, l’associazione continuerà a crescere e a fare la differenza nella protezione dell’ambiente.

COMUNICATO STAMPA