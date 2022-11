Choc a scuola, ragazza di 12 anni cade dalla finestra del primo piano: è in codice rosso

Paura questa mattina in una scuola media di Latina. Un’eliambulanza è atterrata poco dopo le 10 nell’area verde che si trova vicino alla scuola Corradini di via Amaseno, a ridosso del centro città. Una ragazza, secondo le prime notizie che frequenta la terza media, di 12 anni, è caduta dal primo piano dell’edificio, si tratta comunque di un primo piano alto, essendo il pian terreno rialzato. Immediata la telefonata partita dalla scuola per chiedere soccorso al 118.E’ intervenuta sia l’ambulanza sia l’eliambulanza e dopo le manovre di soccorso e stabilizzazione eseguite dal personale sanitario nel cortile della scuola, il mezzo – alle 11 – è decollato per trasportare la giovane studentessa all’ospedale. E’ intervenuta anche la polizia, sia la Squadra Volante sia la Squadra Mobile, la dinamica dei fatti è tutta da chiarire, di certo la ragazzina da tempo manifestava un forte disagio, questa mattina aveva ripetutamente detto in classe di avere caldo, era insofferente. Quando è avvenuta la caduta i ragazzi stavano facendo il cambio libri agli armadietti. La polizia sta verificando cosa sia esattamente successo, nella classe e in tutta la scuola si sono vissuti momenti terribili, drammatici per i ragazzi e per il personale dell’istituto.La ragazza di 12 anni è in gravi condizioni, anche se era cosciente e lamentava molto dolore, è stata trasportata in ospedale a Roma, al Bambino Gesù, in codice rosso. (Leggo)

