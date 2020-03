Chiusura scuole, nota dell’Ugl Lazio

“La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è un atto dovuto che condividiamo perché oggi è importante per limitare i contagi”. Così il Segretario Regionale dell’Ugl Lazio Armando Valiani. Nella regione si moltiplicano i casi di contagio ma è utile fermarsi: “Sarà certamente un colpo duro per la scuola come lo è per l’economia. Ci sono concorsi pubblici legati proprio all’istruzione che rischiano di essere posticipati a causa dell’emergenza. L’auspicio è che queste misure possano essere sufficienti”.

COMUNICATO STAMPA

