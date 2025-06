Chiusura Galleria Capo di China (Atina): il Sindaco Pittiglio (San Donato) chiede chiarezza e rispetto per i cittadini della Valle di Comino

Il Sindaco di San Donato Val di Comino, Enrico Pittiglio, ha inviato una formale richiesta al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, Dott. Luca Di Stefano, per convocare urgentemente un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti nella gestione e nei lavori della Galleria di Capo di China sulla superstrada Sora – Cassino in territorio di Atina.

La proroga di ulteriori novanta giorni annunciata da Anas S.p.A. – comunicata a mezzo stampa e senza alcun preavviso ai Comuni interessati – desta forte preoccupazione tra gli amministratori locali, le imprese e i cittadini. “La proroga, così come comunicata, ha tradito lo spirito di concertazione e trasparenza che era stato inizialmente promesso – ha dichiarato il Sindaco Pittiglio – e questo non è più accettabile.”

Secondo i dati raccolti dalle attività economiche della zona, la chiusura della galleria ha causato un calo medio del 70% del fatturato nel trimestre primaverile rispetto all’anno precedente. Particolarmente colpiti sono il settore della ristorazione e il comparto turistico, proprio nel periodo in cui la Valle di Comino si prepara ad accogliere migliaia di visitatori attratti dai numerosi eventi estivi.

“Abbiamo sollevato per tempo – ricorda Pittiglio – le criticità legate alla viabilità alternativa e ai disagi che si sarebbero verificati in estate. Non si può accettare che interventi così delicati vengano gestiti con approssimazione, né tantomeno che vengano scaricati ulteriori oneri sui Sindaci e sulle forze dell’ordine locali”.

Oltre al problema della chiusura, preoccupano anche le condizioni di abbandono dell’infrastruttura: segnaletica assente o coperta dalla vegetazione, allagamenti frequenti e scarsa manutenzione ordinaria del tratto interessato. “Non possiamo continuare ad essere trattati come un territorio di serie B – ha aggiunto il Sindaco – È tempo di chiarezza, di assunzione di responsabilità e soprattutto di rispetto verso i nostri cittadini”.

Il Sindaco Pittiglio conclude chiedendo che si convochi con urgenza “un incontro istituzionale per evitare ulteriori proroghe e fornire risposte concrete a un’intera comunità che sta vivendo disagi quotidiani senza alcuna prospettiva certa”.