Chiusura della SP Itri–Sperlonga, le imprese dell’accoglienza chiedono rispetto, responsabilità e azioni immediate

L’Associazione ISA (Itri Sperlonga Accommodation), che riunisce operatori del comparto extralberghiero attivi lungo la Strada Provinciale Itri–Sperlonga, esprime la propria profonda preoccupazione e indignazione per la prolungata chiusura dell’arteria, interdetta al traffico dal 28 agosto 2025.

A distanza di oltre due mesi, nessuna risposta concreta è giunta dalla Provincia di Latina:

nessun cronoprogramma, nessuna comunicazione ufficiale, nessuna prospettiva chiara di riapertura.

Un immobilismo amministrativo che sta provocando danni economici gravissimi a decine di attività turistiche, commerciali e di servizio operanti lungo la strada, oggi di fatto isolate.

Quando lo Stato — in tutte le sue articolazioni, dal Governo alla Regione, fino alla Provincia e al Comune — ha voluto davvero affrontare un’emergenza, è sempre intervenuto con tempestività, per arginare i danni e ripristinare la normalità, anche dopo calamità naturali o eventi imprevedibili.

Questa volta non si può agire al contrario.

Un incendio può distruggere la vegetazione, ma non può giustificare mesi di silenzio e inattività istituzionale.

La S.P. Itri–Sperlonga rappresenta l’unico collegamento diretto tra l’entroterra e la città di Sperlonga, una delle mete turistiche più importanti del Lazio e motivo fondamentale dell’esistenza economica delle attività presenti lungo il percorso.

La sua chiusura sta producendo effetti devastanti: cancellazioni, mancate presenze, difficoltà logistiche e un grave danno d’immagine per l’intero territorio.

Per queste ragioni, l’Associazione ISA:

chiede al Presidente della Provincia di Latina, dott. Gerardo Stefanelli, di disporre immediatamente interventi urgenti per la riapertura — anche parziale e in sicurezza — della strada, rendendo pubblici tempi e modalità dei lavori;

invita il Sindaco di Itri a farsi portavoce delle imprese e dei cittadini del proprio territorio, pretendendo risposte e soluzioni rapide;

sollecita l’Assessore regionale al Turismo, on. Elena Palazzo, cittadina di Itri, a intervenire presso la Regione Lazio affinché la vicenda riceva l’attenzione e il sostegno che merita.

Le imprese del territorio non chiedono assistenza, ma rispetto e attenzione.

Non si può parlare di sviluppo turistico del Lazio e, nello stesso tempo, abbandonare chi lo sostiene ogni giorno.

Con rispetto, ma con ferma determinazione,

Associazione ISA – Itri Sperlonga Accommodation