Chiude il bar dell’ospedale, domani sarà l’ultimo giorno

Avezzano – Domani, mercoledi 14 febbraio, sarà l’ultimo giorno di apertura del bar dell’ospedale di Avezzano. Dopo la pandemia per la ditta che gestisce il bar era diventato difficile economicamente andare avanti e aveva chiesto più volte uan riduzione del canone,martedì scorso c’è stato un on incontro con il Prefetto e la ditta chiedeva una riduzione del canone di affitto del 50%, ma la Asl ha rifiutato e quindi: “Dal 15 febbraio il bar dell’ospedale di Avezzano sarà chiuso”.Resteranno a casa 10 dipendenti e bisognerà vedere se qualcun altro sarà disposto a prendere in gestione il bar e quindi riaprirlo.Speriamo che nelle ultime ore si possa trovare una possibile soluzione, anche se sembra ormai quasi imopossibile. Una vicenda triste per i dipendendi che dal 15 febbraqio resteranno acasa e anche perchè per la struttutra ospedaliera era un punto di ristoro importante.

Foto archivio