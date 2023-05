Chietini: “Tutti insieme costruiremo il futuro di Arpino”

“Noi di ‘Arpino in Comune’ non ci nascondiamo dietro un personaggio famoso, né dobbiamo mantenere posizioni di privilegio, ci presentiamo alla città in gruppo mettendoci al servizio dei cittadini”. Non ha dubbi il candidato sindaco Andrea Chietini, accolto con entusiasmo ieri all’esterno della Pizzeria “Da Adriano” in località Scaffa.

Idee, nuovi progetti sono alla base del programma elettorale che il gruppo sta illustrando alla cittadinanza in questi giorni e che vede un nuovo modo di intendere le ‘periferie’, che dovranno essere considerate piccoli centri, ognuna con le sue specificità, ognuna con la propria identità.

“Occorrerà dotare le zone decentrate che con noi diventeranno quartieri della città – ha spiegato Chietini- di più attenzioni e servizi: decoro urbano, illuminazione pubblica, marciapiedi percorribili.

Vogliamo che i cittadini costruiscano insieme a noi il futuro di Arpino, progettando e programmando interventi. Come si fa a gestire una città senza conoscerla? Qui si sta scherzando. Un sindaco deve garantire la presenza e lavorare alacremente, non affidarsi ad un facente funzione.

Arpino da chi sarà rappresentato all’assemblea dei sindaci? Per revisionare il nuovo piano regolatore dell’ASI, per discutere una nuova tariffa idrica, chi sarà l’interlocutore presso i vari enti?

Al di là della commedia elettorale c’è la realtà.

La città bisogna viverla per rappresentarla!

Per questo – ha chiosato Chietini rivolgendosi agli elettori – non facciamo uno sgarbo ad Arpino, alle comunali scegliamo Arpino in comune!

