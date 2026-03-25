Chiarimenti sull’interruzione del Servizio di Patologia Neonatale all’ASL di Frosinone e impegni per la riattivazione

In merito alla richiesta di riattivazione del Servizio di Patologia Neonatale, non attivo dal 2025, l’Asl di Frosinone fornisce alcuni chiarimenti utili e a tutela della sicurezza dei neonati e della qualità dell’assistenza.

Il Servizio di Patologia Neonatale, come previsto dagli standard regionali e nazionali, richiede la presenza continuativa di personale medico specialistico adeguatamente formato. Le recenti dimissioni e i pensionamenti all’interno del reparto di Neonatologia hanno determinato una carenza improvvisa e significativa di professionisti, tale da non consentire – allo stato attuale – il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza.

Per questa ragione, il servizio era stato temporaneamente sospeso, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento già avviate da mesi. Tutti gli iter amministrativi necessari sono stati espletati e l’Azienda auspica imminenti assunzioni, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali, sì da consentire la piena riattivazione del servizio in condizioni di totale sicurezza.

Si precisa inoltre che l’assistenza alle patologie neonatali in emergenza-urgenza è comunque garantita dal personale attualmente in servizio, attraverso percorsi dedicati e pienamente operativi.

L’Asl di Frosinone conferma il massimo impegno nel ripristinare quanto prima il Servizio di Patologia Neonatale, assicurando standard qualitativi e di sicurezza adeguati ai bisogni dei neonati e delle loro famiglie.