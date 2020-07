Chiara Battisti 28 anni muore in un incidente stradale, a due giorni dalla laurea

Viaggiava con il fidanzato lungo la statale Appia, venerdi sera, quando l’auto si è scontrata violentemente con una Mini Cooper guidata da un 40enne che muore sul colpo. Chiara Battisti originaria di Colli (Monte San Giovanni Campano), 28 anni, e il suo ragazzo restano in gravi condizioni, ma purtroppo la scorsa notte la giovane muore. Chiara, figlia unica, lunedi avrebbe dovuto discutere la tesi in farmacia.La giovane 28enne era residente a Latina. Una comunità quella di Colli, sotto choc per la morte della giovane ragazza.

