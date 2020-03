«Chi salva una vita, salva il mondo intero». L’AIAC lancia la sua raccolta fondi per gli ospedali di tutta Italia

UNITI INSIEME IN PRIMA LINEA per donare UN SOFFIO DI VITA.Nel silenzio delle nostre case, disarmati da un senso di impotenza e dalla voglia di AIUTARE CONCRETAMENTE, abbiamo voluto dar vita a questa iniziativa per creare una CATENA DI AMORE E SOLIDARIETA’ che possa contribuire a SALVARE VITE UMANE e sostenere chi in questo momento sta lottando con tutte le proprie forze CENTELLINANDO LE RISORSE CHE, A MANO A MANO, VENGONO A SCARSEGGIARE.

Essendo la nostra un’Associazione presente su tutto il territorio italiano, vogliamo abbracciare tutta l’Italia per soccorrere le strutture che sono in emergenza, augurandoci che nessuno mai si trovi a vivere e vedere quello a cui stiamo assistendo qui in Lombardia.

Abbiamo bisogno anche di Te, unisciti a questo SOFFIO DI VITA, anche un solo euro può fare la differenza. Aiutaci a diffondere il più possibile questo progetto che, nella sua semplicità, può fare moltissimo.

Naturalmente Ti terremo informato sulla destinazione di questi fondi e chiediamo, sin da ora, a tutti coloro che sono a contatto con strutture sanitarie di tenerci informati sulle concrete emergenze del territorio.

Grazie sin da ora per il tuo contributo, piccolo o grande che sia, per noi e per l’Italia intera è un GESTO INFINITAMENTE GRANDE.

Di seguito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico

Banca di Asti IBAN: IT15 H060 8511 2000 0000 0020 254

Beneficiario: Associazione AIAC

CAUSALE: AiutoItalia

In alternativa si può usare PAYPAL:

PayPal.me/associazioneaiac

I versamenti consentono la deducibilità degli importi donati.

