Chi l’ha visto? Muore di Covid in Svezia e lascia tutto in eredità al figlio italiano che non ha mai conosciuto: l’appello

Muore di Covid in Svezia e lascia tutto in eredità al figlio con madre italiana che non ha mai conosciuto. La storia è stata raccontata a Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, nel tentativo di rintracciare quel bambino, ormai un uomo di 62 anni, la cui vita potrebbe cambiare improvvisamente.Malcom Simon, originario della Guyana, è morto in Svezia a 84 anni circondato dall’amore della moglie, ed è stata proprio lei a rivolgersi alla trasmissione che si occupa di ritrovare le persone scomparse per realizzare l’ultimo desiderio del compagno di una vita. Tutto è cominciato nel 1957, quando Malcom lascia il suo paese per raggiungere Londra. Qui conosce, in una discoteca per italiani, una ragazza di Trieste. I due cominciano una relazione, ma sono costretti a separarsi quando lei perde il lavoro ed è costretta a tornare in Italia, e lui è chiamato per il servizio militare a Cipro. Intanto, il frutto del loro amore viene alla luce, nel novembre del 1958, ma il padre non lo ha mai riconosciuto. Ciononostante, prima che arrivasse il Covid aveva deciso di ritrovarlo, e non essendoci riuscito ha deciso di nominarlo suo erede. Nel servizio di Chi l’ha visto? vengono mostrate alcune fotografie in cui il bambino è insieme a una donna – forse la nonna – e sul retro di una di queste c’è scritto: «A papà, Michael». Un’ipotesi è che il bambino, che oggi avrebbe 62 anni, si chiami proprio così.

foto e fonte Leggo