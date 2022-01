La cheesecake al triplo cioccolato è una gustosissima variante del famoso dolce newyorkese. E’ un dolce fresco e corposo, ideale per una merenda o per completare una cena . E’ preparata con tre tipi di cioccolato: fondente, al latte e bianco. Perfetta per gli amanti del cioccolato. Grazie a questo delizioso tripudio, la cheesecake al triplo cioccolato delizierà anche i palati più golosi!

Per preparare la cheesecake al triplo cioccolato iniziate predisponendo il fondo: mettete i biscotti al cacao nel mixer quindi sminuzzateli finemente. Ponete il burro a sciogliere in un pentolino; nel frattempo mettete i biscotti sminuzzati in una ciotola e aggiungete a poco a poco il burro sciolto 1 amalgamando per bene il tutto. Imburrate una tortiera, meglio se a cerchio apribile, del diametro di 22 cm; a questo punto potrete rivestire lo stampo con carta forno: quindi ritagliate un disco di carta forno dello stesso diametro del fondo della tortiera e due strisce della stessa altezza dei bordi, quindi foderate la tortiera stessa. Versate i biscotti sbriciolati nella tortiera ricoperta di carta forno 2 e con l’aiuto di un cucchiaio compattate bene la base di biscotto 3. Fate raffreddare il composto in frigorifero per mezz’ora o in freezer per una decina di minuti.

Ora dedicatevi al ripieno: predisponete tre ciotole per le tre creme e ponete in ciascuna 250 g di formaggio fresco spalmabile, mescolate per ammorbidirlo 4. Intanto sciogliete a bagnomaria (o nel microonde) i 3 tipi di cioccolato separatamente (5-6)

e incorporateli in ciascuna ciotola contenente il formaggio fresco spalmabile mescolando fino ad ottenere un composto cremoso (7-8-9) .

Ora prendete tre ciotole e ammorbidite la gelatina necessaria per ciascuna crema (3 g) separatamente in acqua fredda per 10 minuti. Quindi prendete altre 3 ciotole e versate in ciascuna 80 ml di panna, che avrete precedentemente scaldato, e in ognuna sciogliete la gelatina ben strizzata (3 g per ogni ciotola) (10-11). Alla fine dovrete ottenere 3 ciotole ognuna contenente 80 ml di panna e 3 g di gelatina disciolta. Incorporate il primo dei 3 composti di panna e gelatina al cioccolato bianco utilizzando una frusta 12.

Fate la stessa operazione per le altre ciotole di panna e gelatina, incorporandole sia nel cioccolato al latte che in quello fondente (13-14). Per ultimo unite lo zucchero a velo mescolando con una spatola 15.

Fate la stessa operazione per tutti i tipi di cioccolato (16-17). Ora che le creme sono pronte potete comporre la cheesecake, estraete dal frigorifero la base di biscotto ormai fredda e compatta, iniziate a versare per prima la crema al cioccolato fondente 18, lasciate riposare in frigorifero o in freezer per 15-20 minuti.