Che cosa c’è dentro alle sigarette, classiche o hi-tech?

Non solo nicotina, ovviamente. Questa è la sostanza responsabile degli effetti più evidenti e immediati del fumo sul cervello (come il rilassamento e il piacere, maggior capacità di concentrazione, riduzione dell’ansia), ma anche sul corpo, come l’aumento della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e dell’attività intestinale. La nicotina è però la colpevole della dipendenza da fumo: si trova nelle sigarette normali, in quelle a combustione e in quelle elettroniche, salvo alcune che contengono solo un vapore aromatizzato. E non è l’unico composto da guardare con sospetto.

LA SIGARETTA NORMALE. Si tatta di un mix di almeno 4.000 sostanze chimiche diverse, di cui circa 400 tossiche e altrettanto note per essere cancerogene. A guardare la composizione, pare di sollevare il coperchio di un’industria chimica impazzita: ci si possono trovare il cadmio delle batterie o il velenosissimo piombo, la formaldeide che si usa per imbalsamare cadaveri, il fosforo dei topicidi, il metanolo impiegato anche come propellente per i razzi.

E ancora: l’ammoniaca, il catrame, la naftalina, l’acetone, l’insetticida ddt o la trementina; c’è anche un nutrito gruppo di idrocarburi cancerogeni come il benzopirene, lo xilene, il toluene, ma pure il supertossico monossido di carbonio che deriva dalla combustione del tabacco, il letale arsenico e perfino l’acido cianidrico usato nelle camere a gas.